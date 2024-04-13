Происшествия 13 апреля 2024, 09:15 Автобус перевернулся в Бурятии, пострадали пять человек В Бурятии 5 человек пострадали при ДТП с автобусом, прокуратору начала проверку Пресс-служба прокуратуры Республики Бурятия / Telegram

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В субботу, 13 апреля, микроавтобус Hyundai попал в ДТП рядом с селом Макаринино Баргузинского района Бурятии. Об этом сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, водитель не справился с управлением, после чего автобус перевернулся. В результате аварии травмы получили пять человек. Одного пострадавшего госпитализировали.

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Прокуратура начала проверку. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства и причины случившегося.

Ранее в Туапсинском районе Краснодарского края столкнулись автобус и два легковых автомобиля. Травмы получили три человека.

В Красноярском крае автобус упал в карьер, в результате погибли двое, еще несколько человек пострадали.