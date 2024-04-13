13 апреля 2024, 09:15
Автобус перевернулся в Бурятии, пострадали пять человек
В Бурятии 5 человек пострадали при ДТП с автобусом, прокуратору начала проверку
В субботу, 13 апреля, микроавтобус Hyundai попал в ДТП рядом с селом Макаринино Баргузинского района Бурятии. Об этом сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.
По данным надзорного ведомства, водитель не справился с управлением, после чего автобус перевернулся. В результате аварии травмы получили пять человек. Одного пострадавшего госпитализировали.
Реклама
Прокуратура начала проверку. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства и причины случившегося.
Ранее в Туапсинском районе Краснодарского края столкнулись автобус и два легковых автомобиля. Травмы получили три человека.
В Красноярском крае автобус упал в карьер, в результате погибли двое, еще несколько человек пострадали.
Автобусы
Полиция
Бурятия
Реклама
Реклама