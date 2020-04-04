Автобус перевернулся под Красноярском. Есть пострадавшие

Рейсовый автобус перевернулся на трассе под Красноярском. По предварительным данным, шесть человек были доставлены в больницу.

Авария произошла на 91 километре автодороги Р-257. Рейсовый автобус следовал из Абазы в Красноярск. Водитель не справился с управлением, и автобус съехал с дороги в правый кювет, после этого он перевернулся.

«В салоне на момент ДТП находились 14 человек, по предварительным данным, за медицинской помощью обратились шесть взрослых пассажиров, которые были доставлены в городскую больницу Дивногорска», — сказано в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Остальные пассажиры были доставлены в Красноярск на попутном транспорте. В сообщении ведомства отмечается, что среди пассажиров перевернувшегося автобуса детей не было.

«В ближайшее время полицейские проведут проверку в отношении перевозчика, который организовал движение по данному маршруту», — говорится в заявлении.