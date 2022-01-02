Рейсовый автобус, в воскресенье въехавший в опору железнодорожного моста под Рязанью, за несколько часов перед этим столкнулся с легковым автомобилем в Москве. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил Telegram-канал ТАСС.

О том, были ли пострадавшие при аварии в Москве, в которую автобус, предположительно, попал за несколько часов перед тем, как случилось смертельное ДТП в Рязанской области, не уточняется.

Число пострадавших в аварии под Рязанью между тем возросло до 22 человек, сообщили в прокуратуре региона. Госпитализировали 12 человек, 10 отпустили домой. Двое детей, пострадавших в ДТП, остаются в больнице, три человека находятся в реанимации.

Авария с рейсовым автобусом Nеорlаn, в котором находились 49 пассажиров, произошла в воскресенье около 05:45 в Рязанской области в районе села Вослебово Скопинского района. Пять человек погибли, включая водителя.

По предварительным данным прокуратуры, водитель автобуса не справился с управлением, выехал на встречную полосу, после чего врезался в опору моста. По одной из версий, причиной ДТП могло стать переутомление водителя. Сообщалось также, что он мог уснуть.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе проверки по факту аварии под Рязанью. В региональном СК завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем гибель людей по неосторожности.