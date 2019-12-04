Автобус национального балета попал в ДТП в Подмосковье

Автобус и грузовик столкнулись в Подмосковье, есть пострадавшие. Автобус принадлежит «Русскому национальному балету „Кострома“».

При столкновении в Подмосковье пассажирского автобуса и грузовика пострадали восемь человек. Всего в автобусе находились 48 человек, включая экипаж из двух водителей. Об этом сообщило РИА «Новости».

Столкновение случилось на 24 километре Минского шоссе в Одинцовском районе Подмосковья, уточнили в подмосковной полиции. В МВД говорят о семи пострадавших.

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«Произошло попутное столкновение грузовика и автобуса. В итоге семь человек пострадали, по данному факту проводится проверка», — рассказали «360» в пресс-службе главка МВД по Московской области.

По сведениям МЧС, автобус принадлежит «Русскому национальному балету „Кострома“». Артисты возвращались из белорусского Гродно. Попавших в аварию людей сейчас разместили в гостинице «Матвеевское», позже резервным автобусом их отправят домой.