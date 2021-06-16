Автобус насмерть сбил девочку на самокате в Химках

В Химках под колесами автобуса погибла девочка. Ехавшего на самокате ребенка сбили на пешеходном переходе. Региональная прокуратура начала проверку после случившегося.

Авария произошла вечером 15 июня на улице 9 Мая в Химках, уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

«На нерегулируемом пешеходном переходе водитель, управляя автобусом, совершил наезд на девочку. От полученных повреждений ребенок скончался», — подчеркнули в ведомстве.

Предварительно установлено, что девочка ехала на самокате. На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства аварии выясняются.

Проверку в связи со смертью ребенка организовала и прокуратура Московской области. Специалисты надзорного органа установят причины и условия произошедшего и дадут правовую оценку исполнению законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.