Автобус насмерть сбил 90-летнюю женщину в Нижегородской области

В городе Сергач Нижегородской области 90-летняя женщина скончалась в больнице после того, как ее сбил автобус.

Как сообщает newsnn.ru со ссылкой на информацию УГИБДД по региону, пенсионерка проходила возле центрального рынка на улице Свердлова. В этот момент выезжающий с парковки автобус ПАЗ сбил пожилую женщину. Она получила серьезные травмы и была экстренно доставлена в больницу. Но так как травмы были тяжелые, а возраст пострадавшей — значительный, спасти ее врачам не удалось.

Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии.