Автобус наехал на пешеходов в Москве из-за водителя каршеринга

Пассажирский автобус выехал на тротуар на юго-востоке столицы. Водитель пытался избежать столкновения с подрезавшим его автомобилем каршеринга. В результате пострадали два человека. Об этом «360» сообщил дежурный пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«По предварительным данным, водитель каршерингового автомобиля, не соблюдая правила дорожного движения, перестроился и подрезал рейсовый автобус. Во избежание столкновения водитель предпринял маневр, выехав на тротуар», — сказал сотрудник ведомства.

По его словам, предварительно, в результате аварии травмы получили два человека. Пострадавших сейчас осматривают медики скорой помощи.

Виновник ДТП уехал, поэтому сейчас его личность устанавливают сотрудники ГИБДД. Как уточнил дежурный пресс-службы, столкновения арендованной машины с автобусом не было. ДТП произошло в районе Люблино, недалеко от торгового центра «Москва».

По информации столичного дептранса, на пешеходов наехал автобус коммерческого перевозчика ООО «Таксомоторный парк № 20». Все обстоятельства аварии продолжают выяснять.