Автобус, который перевозил туристов, попал в ДТП в Челябинской области

ДТП произошло на трассе М-5 в районе города Аша в Челябинской области. Там разбился автобус с туристами, которые ехали из Казани. Об этом сообщил inkazan.ru со ссылкой на управление ГИБДД по региону.

46-летний водитель автобуса Mercedes-Benz не справился с управлением. Он врезался в фуру. В результате, по неподтвержденным данным, несовершеннолетний пассажир пострадал. Его доставили в больницу. Всего в автобусе находились 41 человек. На данный момент сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося.