Автобус из Донецка попал в аварию в Липецкой области. Есть пострадавшие

В 2:00 мск автобус, в котором находились порядка 40 пассажиров, столкнулся с микроавтобусом «Газель» в Елецком районе Липецкой области. После аварии автобус загорелся, в настоящее время пожар ликвидирован.

Троих пострадавших доставили в районную больницу, двое от госпитализации отказались. Люди получили переломы и ожоги. В тяжелом состоянии находятся оба водителя.

В дежурно-диспетчерской службе уточнили, что среди пострадавших житель Кировской области и житель Ставропольского края, остальные проживают в Луганской и Донецкой областях.

Накануне микроавтобус со школьниками попал в аварию в Астраханской области. Шестеро выпускников возвращались в село Красный Яр после ЕГЭ. Их микроавтобус столкнулся с «КамАЗом». В больницу попала 18-летняя выпускница и преподаватель. Девушка получила закрытую черепно-мозговую травму и перелом ключицы. У преподавателя зафиксировали сочетанную травму средней тяжести.