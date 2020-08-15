15 августа 2020, 16:12
Автобус и внедорожник столкнулись и перекрыли две полосы на востоке Москвы
Автобус и внедорожник попали в аварию на востоке Москвы. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
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ДТП случилось по адресу: улица Красноярская, дом 11.
Пострадал водитель внедорожника, он заблокирован в машине. Передний бампер иномарки сильно искорежен.
Перекрыты две полосы дороги. На месте дежурят сотрудники ДПС, полицейские и пожарные. Причины аварии пока не известны.