Автобус и внедорожник столкнулись и перекрыли две полосы на востоке Москвы

Автобус и внедорожник попали в аварию на востоке Москвы. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Видео прислали через приложение «Репортер 360» (Android и iOS) ДТП случилось по адресу: улица Красноярская, дом 11. Пострадал водитель внедорожника, он заблокирован в машине. Передний бампер иномарки сильно искорежен. Перекрыты две полосы дороги. На месте дежурят сотрудники ДПС, полицейские и пожарные. Причины аварии пока не известны.