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    15 августа 2020, 16:12

    Автобус и внедорожник столкнулись и перекрыли две полосы на востоке Москвы

    Алена Макаренко , Дарья Новая , Денис Малышев

    Автобус и внедорожник попали в аварию на востоке Москвы. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

    Видео прислали через приложение «Репортер 360» (Android и iOS)

    ДТП случилось по адресу: улица Красноярская, дом 11.

    Пострадал водитель внедорожника, он заблокирован в машине. Передний бампер иномарки сильно искорежен.

    Перекрыты две полосы дороги. На месте дежурят сотрудники ДПС, полицейские и пожарные. Причины аварии пока не известны.

    Новости SMI.FM