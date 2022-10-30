Автобус и троллейбус столкнулись на светофоре в Краснодаре | 360°

Происшествия 30 октября 2022, 20:15 Автобус и троллейбус столкнулись на светофоре в Краснодаре В Краснодаре девять человек пострадали при ДТП с автобусом и троллейбусом Пресс-служба МВД

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Перекресток со светофором на улице Красных Партизан в Краснодаре стал местом столкновения троллейбуса и маршрутного автобуса. Как сообщило МВД Медиа, в аварии пострадали девять пассажиров из автобуса.

Пресс-служба МВД Пресс-служба МВД

По предварительным данным, водитель автобуса нарушил дистанцию и въехал в троллейбус, который остановился на красный свет. Прибывшие на место медики забрали девять пассажиров маршрутки для обследования.

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На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства столкновения.

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