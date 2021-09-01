Автобус и три легковушки столкнулись под Тамбовом. Есть пострадавшие
Восемь человек пострадали в массовом ДТП под Тамбовом: на трассе в Мичуринском районе столкнулись автобус Москва — Астрахань и три легковушки. Среди получивших травмы двое детей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
«Водитель автомобиля Ауди Q7 допустил столкновение с автобусом Теmsа Ораlin, следовавшим в попутном направлении, далее автобус догнал ВАЗ-2114, который после удара отскочил в автомобиль Toyota Camry, следующий в попутном направлении», — рассказали в ведомстве.
По данным МЧС, из автобуса вытекло дизельное топливо. Пожара нет, перекрывать трассу не стали. Во время аварии травмы различной степени тяжести получили восемь человек. Двое из них — дети. Семь человек от госпитализации отказались. Всех пассажиров отправили к месту назначения следующим автобусом.
На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции. Они изучают обстоятельства аварии и выясняют причину столкновения.