Автобус и три легковушки столкнулись под Тамбовом. Есть пострадавшие

Восемь человек пострадали в массовом ДТП под Тамбовом: на трассе в Мичуринском районе столкнулись автобус Москва — Астрахань и три легковушки. Среди получивших травмы двое детей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«Водитель автомобиля Ауди Q7 допустил столкновение с автобусом Теmsа Ораlin, следовавшим в попутном направлении, далее автобус догнал ВАЗ-2114, который после удара отскочил в автомобиль Toyota Camry, следующий в попутном направлении», — рассказали в ведомстве.

Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тамбовской области

По данным МЧС, из автобуса вытекло дизельное топливо. Пожара нет, перекрывать трассу не стали. Во время аварии травмы различной степени тяжести получили восемь человек. Двое из них — дети. Семь человек от госпитализации отказались. Всех пассажиров отправили к месту назначения следующим автобусом.

На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции. Они изучают обстоятельства аварии и выясняют причину столкновения.