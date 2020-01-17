Автобус и три автомобиля столкнулись в Москве. Фото

На западе Москвы столкнулись три автомобиля и автобус с пассажирами. По предварительной информации пострадали трое человек.

Об этом «360» сообщил источник. Он уточнил, что столкновение произошло на улице Большая Очаковская, 21. Собеседник заявил, что к месту ДТП «съезжается руководство МЧС и автобусного парка».

В ГИБДД столицы столкновение подтвердили. Там пояснили, что в ДТП участвовали три легковых автомобиля.

«Одна из легковушек откатилась в автобус — не сильно, не то, что в ДТП автобус участвовал», — сообщили «360».

Собеседница уточнила, что троих пострадавших госпитализировали. В каком состоянии они находятся — пока не известно.

Источник фото: ВКонтакте