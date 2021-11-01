Автобус и трактор столкнулись в Архангельской области

В Архангельской области произошла авария, в результате которой два человека пострадали. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.

ИА Nation News уточнило, что ДТП случилось на трассе М-8 при подъезде к Северодвинску. Столкнулись трактор и пассажирский автобус. По предварительной информации, травмы получили водитель трактора и кондуктор автобуса. Отмечается, что столкновение произошло из-за несоблюдения безопасной дистанции при движении.