01 ноября 2021, 12:59
Автобус и трактор столкнулись в Архангельской области
ДТП с участием трактора и автобуса случилось под Архангельском
В Архангельской области произошла авария, в результате которой два человека пострадали. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.
ИА Nation News уточнило, что ДТП случилось на трассе М-8 при подъезде к Северодвинску. Столкнулись трактор и пассажирский автобус. По предварительной информации, травмы получили водитель трактора и кондуктор автобуса. Отмечается, что столкновение произошло из-за несоблюдения безопасной дистанции при движении.