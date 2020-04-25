Автобус и такси загорелись после столкновения в Екатеринбурге. Видео

В Екатеринбурге машина такси и пассажирский автобус загорелись после аварии. Пострадали шесть человек.

В управлении МЧС по Свердловской области сообщили, что сигнал о ДТП и последовавшем пожаре на Шефской улице поступил к ним в 07:34 (05:34 по московскому времени). Площадь возгорания составила три квадратных метра, огнем были охвачены оба транспортных средства.

Спасатели ликвидировали пожар за девять минут. В тушении участвовали семь человек и две единицы техники.

По информации МЧС, все пассажиры смогли самостоятельно эвакуироваться из салона. Но пострадавшие есть. Источник E1.ru утверждает, что помощь потребовалась шести людям. Все они были госпитализированы. Пассажирка такси находится в коме.