Автобус и пять легковушек столкнулись на трассе М2 в Подмосковье

Маршрутный автобус Golden Dragon столкнулся с пятью легковыми автомобилями на шестом километре трассы М2 «Крым» в Домодедовском городском округе Московской области. Об этом «360» сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

В ведомстве уточнили, что автобус въехал в попутно двигавшиеся автомобили. В результате аварии пострадавших нет. Ограничения движения транспорта не потребовалось.

Обстоятельства аварии выясняют сотрудники дорожной инспекции, которые работают на месте.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах уточнил, что при столкновении пострадали два человека из легковых автомобилей. От госпитализации пострадавшие отказались.