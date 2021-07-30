Автобус и машина ДПС столкнулись в Нижнем Новгороде

В центре Нижнего Новгорода произошла авария с участием пассажирского автобуса и автомобиля ДПС. Об этом сообщил сайт newsnn.ru.

Машины столкнулись на повороте с улицы Горького на одноименную площадь. По словам одной из пассажирок, полицейское авто врезалось в автобус.

«Когда мы выходили из автобуса, я услышала, как кто-то сказал: „Зачем вы сюда повернули?“. Скорее всего, это был кто-то из полицейских, потому что из машины вышел только он один», — предположила очевидица.

В результате ДТП никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.