Автобус и легковушка столкнулись в Уфе. 4 пассажира пострадали

23 октября в Уфе столкнулись Chevrolet Cruze и Ford Transit. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель легковушки — он не уступил дорогу микроавтобусу при повороте налево.

В момент аварии в салоне автобуса находились 16 пассажиров. Из них пострадали четверо: женщина и трое детей. Их доставили для осмотра в больницу.

Экстренные службы работают на месте аварии.