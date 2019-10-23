Автобус и легковушка столкнулись в Уфе. 4 пассажира пострадали
В ДТП с пассажирским автобусом в Уфе пострадали женщина и трое детей, сообщил сайт ToDay News Ufa со ссылкой на источник в Госавтоинспекции.
23 октября в Уфе столкнулись Chevrolet Cruze и Ford Transit. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель легковушки — он не уступил дорогу микроавтобусу при повороте налево.
В момент аварии в салоне автобуса находились 16 пассажиров. Из них пострадали четверо: женщина и трое детей. Их доставили для осмотра в больницу.
Экстренные службы работают на месте аварии.