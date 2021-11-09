Автобус и легковушка столкнулись в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде 8 ноября случилось ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля. Об этом сообщил сайт NewsNN.ru.

Авария произошла на проспекте Бусыгина. 49-летний водитель Citroen Berlingo выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. В результате пострадали три человека. Их доставили в больницу. Медики осмотрели пострадавших и отправили их на лечение домой.