Происшествия 23 июля 2023, 21:45 Автобус и легковушка столкнулись в Нижегородской области МЧС: в ДТП с автобусом в Нижегородской области пострадали восемь человек МЧС по Нижегородской области

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Восемь человек пострадали при столкновении автобуса с легковой автомобиль столкнулись в Нижегородской области. В результате аварии пострадали восемь человек, сообщила пресс-служба регионального МЧС в Telegram-канале.

«Сообщение о транспортной аварии в Балахнинском муниципальном округе поступило в 18:30. Столкновение произошло недалеко от поворота на Дзержинск», — отметили в ведомстве.

Автобус следовал по маршруту Заволжье — Дзержинск. Медики госпитализировали с места ДТП восемь человек, в том числе одного ребенка. Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб.

МЧС по Нижегородской области

Спасатели деблокировали водителя легкового автомобиля. Пострадавшего доставили в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее ДТП с участием рейсового автобуса и манипулятора произошло в Урванском районе Кабардино-Балкарии. В аварии пострадали 15 человек.