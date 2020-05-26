Автобус и легковушка столкнулись в Москве. Пострадала женщина

По данным сайта «Дни.ру», женщина госпитализирована с травмами. Правоохранители проводят проверку инцидента.

Ранее в центре Петрозаводска автомобиль на полной скорости сбил 73-летнего пенсионера, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.