26 мая 2020, 20:30
Автобус и легковушка столкнулись в Москве. Пострадала женщина
Произошло столкновение автобуса и легковой машины в Москве, в результате пострадала пенсионерка. Об этом сообщила газета «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД РФ по городу.
По данным сайта «Дни.ру», женщина госпитализирована с травмами. Правоохранители проводят проверку инцидента.
Ранее в центре Петрозаводска автомобиль на полной скорости сбил 73-летнего пенсионера, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.