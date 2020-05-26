    26 мая 2020, 20:30

    Автобус и легковушка столкнулись в Москве. Пострадала женщина

    Дарья Морозова

    Произошло столкновение автобуса и легковой машины в Москве, в результате пострадала пенсионерка. Об этом сообщила газета «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД РФ по городу.

    По данным сайта «Дни.ру», женщина госпитализирована с травмами. Правоохранители проводят проверку инцидента.

    Ранее в центре Петрозаводска автомобиль на полной скорости сбил 73-летнего пенсионера, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.