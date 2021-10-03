Автобус и легковушка столкнулись в Иркутской области

Авария с участием пассажирского автобуса и легковушки случилась 3 октября в центре Ангарска Иркутской области. На месте ДТП работают спасатели, сообщил сайт регионального МЧС.

Столкновение рейсового автобуса с легковым автомобилем произошло на пересечении улиц Ленина и Мира в 12:10 по местному времени. От удара ПАЗ отлетел в сторону и врезался в фонарный столб. На место прибыли сотрудники ГИБДД, спасатели и представитель прокуратуры. Дорожное движение нарушено не было.

По сообщению сайта иркутской областной прокуратуры, ее сотрудники дадут правовую оценку соблюдению перевозчиком правил о безопасности перевозки пассажиров. Сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

В Министерстве здравоохранения Иркутской области сообщили о 14 пострадавших в результате аварии. Два человека госпитализировали, сообщило РИА «Новости» в Telegram-канале.

За медицинской помощью обратились 12 человек после аварии с участием автобуса в Хабаровском крае. По предварительным данным, водитель не справился с управлением — и автобус упал в кювет.