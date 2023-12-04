04 декабря 2023, 12:21
Автобус и легковушка столкнулись на западе Москвы
Источник «360»: у станции метро «Молодежная» столкнулись автобус и иномарка
Легковая машина и автобус, следовавший по маршруту № 127, попали в ДТП в районе Кунцево недалеко от станции метро «Молодежная» в Москве. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.
По его информации, пострадавших в результате аварии нет. Информации о разливе топлива и затруднении движения пока не поступало.
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Подробности произошедшего уточняются. На место происшествия прибыли специальные службы для оказания помощи и установления точных причин и обстоятельств.
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ДТП
Москва 2023
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