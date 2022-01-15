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    15 января 2022, 09:11

    Автобус и легковушка столкнулись на Варшавском шоссе в Москве

    Источник «360»: автобус и легковушка столкнулись на Варшавском шоссе в Москве

    Александр Блинов, Алла Морген, Екатерина Андронова

    В Москве произошло ДТП с участием автобуса и легковушки. Авария случилась на Варшавском шоссе. Есть пострадавшие, в том числе дети, сообщил источник «360» в экстренных службах.

    Автобус и легковушка столкнулись на Варшавском шоссе в Москве

    Автобус столкнулся с легковушкой на Варшавском шоссе, в районе дома №190.

    По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 11 человек, в том числе двое несовершеннолетних.

    На месте дежурят четыре бригады скорой помощи, направили еще пять машин.

    В столичном МВД сообщили «360», что авария произошла около 08:30 на Варшавском шоссе, 139. По данным полиции, в результате ДТП пострадали пять человек.

    Другие подробности к данной минуте неизвестны. Обстоятельства выясняются.

    Накануне на Дмитровском шоссе произошло ДТП с участием семи автомобилей, включая машину такси. Авария произошла на дублере трассы в сторону Московской области.