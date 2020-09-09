Автобус и легковушка столкнулись на юге Москвы. Фото

Рано утром 9 сентября в Даниловском районе на юге Москвы произошла авария с участием автобуса и легкового автомобиля. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Авария произошла около 07:00 на Люсиновской улице возле дома № 43. Там столкнулись Lada Largus и автобус № 632, он ехал без пассажиров.

Источник фото: телеканал «360»

Водитель легковушки оказался заблокирован в салоне, так как дверь заблокировало. На место приехали полиция и скорая помощь.Человека пытаются вытащить из Lada. При этом разлива топлива нет.

Из-за аварии перекрыты две полосы в Московскую область.