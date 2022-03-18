Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Уфе

В Уфе после столкновения автобуса с легковым автомобилем водителя последнего увезли в больницу.

Как сообщает mkset.ru со ссылкой на региональное УГИБДД, ВАЗ столкнулся с пассажирским ПАЗом. Судя по записи с видеорегистратора автобуса, легковой автомобиль под управлением 71-летнего пенсионера перед столкновением находился на встречной полосе. В салоне автобуса в тот момент было 12 пассажиров. Но ни они, ни 34-летний водитель травм не получили.

Автобус после ДТП придется ремонтировать.