Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Челябинске | 360°

Происшествия 29 сентября 2022, 05:09 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Челябинске

Читать 360tv в

Авария произошла в Челябинске на Комсомольском проспекте. Там столкнулись автобус и автомобиль Volkswagen. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное ГИБДД.

Водитель легковушки попытался вклиниться в движение во время выезда со двора. Однако машина не успела проехать и врезалась в автобус.

Реклама

Пассажиры автобуса покинули салон самостоятельно. Информации о погибших и пострадавших не поступало. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.

Реклама

0 0 0 0 0 0