17 января 2022, 19:41
Автобус и Lada Niva упали в кювет в Казани
По информации пользователей соцсетей, в Казани на одном дорожном участке в кювете сначала оказался автобус, а вслед за ним — Niva.
Как сообщает inkazan.ru, «аномальная зона» образовалась в Аракчино. Едва успели с помощью спецтехники из кювета вытащить автобус, как с дороги улетела Niva, которую вытаскивали наверх также с помощью другого автомобиля.
По мнению пользователей соцсетей, авариям на этом участке могла способствовать образовавшаяся ледяная колея или просто невнимание водителей. Которые должны просто соблюдать скоростной режим с учетом сложившихся дорожных условий.