Автобус и Lada Niva упали в кювет в Казани

По информации пользователей соцсетей, в Казани на одном дорожном участке в кювете сначала оказался автобус, а вслед за ним — Niva.

Как сообщает inkazan.ru, «аномальная зона» образовалась в Аракчино. Едва успели с помощью спецтехники из кювета вытащить автобус, как с дороги улетела Niva, которую вытаскивали наверх также с помощью другого автомобиля.

По мнению пользователей соцсетей, авариям на этом участке могла способствовать образовавшаяся ледяная колея или просто невнимание водителей. Которые должны просто соблюдать скоростной режим с учетом сложившихся дорожных условий.