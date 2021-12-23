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    23 декабря 2021, 18:43

    Автобус и иномарка столкнулись на северо-западе Москвы. Пострадали 10 человек

    Госавтоинспекция Москвы: 10 человек пострадали при столкновении автобуса и внедорожника

    Алла Морген, Анатолий Минкин

    Столкновение пассажирского автобуса и легкового автомобиля произошло на улице Свободы, недалеко от театра «Гжель», на северо-западе Москвы. Как сообщил источник «360» в экстренных службах столицы, предварительно, пострадали девять человек.

    Автобус и иномарка столкнулись на северо-западе Москвы. Пострадали 10 человек

    По данным Telegram-канала Госавтоинспекция Москвы, с автобусом столкнулся внедорожник Toyota, который вылетел на встречную полосу.

    «По предварительным данным, у водителя иномарки случился внезапный приступ, связанный с ухудшением состояния здоровья по причине заболевания», — говорится в сообщении.

    В пресс-службе столичного главка МВД «360» сообщили, что на улице Свободы столкнулось маршрутное такси и легковой автомобиль.

    «По предварительным данным, 10 человек из маршрутного такси обратились за медицинской помощью», — заявили в ведомстве. Речь идет о водителе внедорожника и девяти пассажирах.

    В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются сотрудники ГИБДД.