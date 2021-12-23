Автобус и иномарка столкнулись на северо-западе Москвы. Пострадали 10 человек

Столкновение пассажирского автобуса и легкового автомобиля произошло на улице Свободы, недалеко от театра «Гжель», на северо-западе Москвы. Как сообщил источник «360» в экстренных службах столицы, предварительно, пострадали девять человек.

По данным Telegram-канала Госавтоинспекция Москвы, с автобусом столкнулся внедорожник Toyota, который вылетел на встречную полосу.

«По предварительным данным, у водителя иномарки случился внезапный приступ, связанный с ухудшением состояния здоровья по причине заболевания», — говорится в сообщении.

В пресс-службе столичного главка МВД «360» сообщили, что на улице Свободы столкнулось маршрутное такси и легковой автомобиль.

«По предварительным данным, 10 человек из маршрутного такси обратились за медицинской помощью», — заявили в ведомстве. Речь идет о водителе внедорожника и девяти пассажирах.

В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются сотрудники ГИБДД.