Автобус и иномарка столкнулись в Самарской области

В Самарской области произошла авария, в результате которой один человек погиб. Об этом сообщил «Царьград».

ДТП случилось в Тольятти на дороге, которая ведет в поселок Поволжский. Столкнулись автобус и иномарка Hyundai Solaris. По предварительной информации, водитель легковушки выехал на встречную полосу, а автобус вылете в кювет. Мужчина, сидевший за рулем Hyundai Solaris, погиб. Пострадали водитель и два пассажира автобуса.