Автобус и иномарка столкнулись на юго-западе Москвы

Автобус и иномарка столкнулись на юго-западе столицы. После аварии между мужчинами завязалась драка. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, ДТП произошло на проспекте Вернадского. Там столкнулись автобус и BMW. Водитель иномарки подрезал второй автотранспорт.

После аварии мужчины устроили драку на улице. В результате пострадал один из них. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства и причины ДТП. Состояние пострадавшего пока не известно.