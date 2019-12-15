Автобус и грузовик столкнулись в Подмосковье
Автобус и грузовой автомобиль попали в ДТП на трассе М-7 в Подмосковье. Травмы получили пять человек, в том числе подросток. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.
Авария случилась вечером 15 декабря на 16-м километре федеральной автодороги М-7. На трассе столкнулись автобус и грузовик, которые двигались в одном направлении.
Пострадали пять человек, в том числе 15-летний подросток. Характер травм уточняется.
На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов. Причины обстоятельства аварии устанавливаются.