Автобус и грузовик столкнулись в Подмосковье

Авария случилась вечером 15 декабря на 16-м километре федеральной автодороги М-7. На трассе столкнулись автобус и грузовик, которые двигались в одном направлении.

Пострадали пять человек, в том числе 15-летний подросток. Характер травм уточняется.

На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов. Причины обстоятельства аварии устанавливаются.