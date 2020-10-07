07 октября 2020, 16:25
Автобус и грузовик столкнулись с легковушками в центре Москвы
Автобус и грузовик столкнулись с легковыми автомобилями в районе Крымского моста в центре Москвы, информирует РИА «Новости».
По информации СМИ, в результате произошедшего пострадали люди. В настоящий момент обстоятельства и детали дорожно-транспортного происшествия выясняют специалисты, сообщил сайт «Дни.ру».
Ранее сообщалось, что водитель автомобиля Mercedes врезался в стену храма в поселке Мещерино Ленинского городского округа Московской области. Он скончался от полученных травм.