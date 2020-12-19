Автобус и грузовик столкнулись на трассе в Подмосковье

На трассе М-3 «Украина» в Московской области произошла авария. Столкнулись автобус и грузовик. Погиб один человек.

Водитель грузовика погиб на месте происшествия. Сейчас на месте аварии работают полицейские и сотрудники ДПС.

«В девять утра произошло дорожно-транспортное происшествие. На 66-м километре дороги М-3 по направлению в Москву грузовой автомобиль с полуприцепом совершил попутное столкновение со стоявшим для совершения поворота автобусом. В результате ДТП погиб водитель фуры», — рассказали в МВД Московской области.

После аварии начали проверку.

Аварию на трассе сняли очевидцы. На попавших в соцсети кадрах видно, что в районе ДТП образовалась большая пробка.