Автобус и «газель» застряли под «мостом глупости» в Петербурге. Видео

Знаменитый «мост глупости» снова остановил движение по Софийской улице в Санкт-Петербурге. Автобус и грузовая «газель» не вписались по габаритам и застряли под путепроводом.

«Проклятие снято!»: Грузовику удалось проехать под «Мостом глупости» в Петербурге Подробнее

Как сообщил портал «Фонтанка.ру» со ссылкой на очевидцев, сначала под мост въехал фургон и перекрыл движение по одной полосе. У «газели» перекосило кузов, поэтому увозить автомобиль с места ДТП пришлось на эвакуаторе. Грузовик еще не успели убрать, как автобус попытался объехать место ДТП и также встал под переправой.

О низком пролете этого злополучного моста знают многие автомобилисты Северной столицы, однако аварии продолжаются, несмотря на предупреждения дорожников. На мосту вывесили специальный баннер, покрасили балку красно-белыми полосами и указали в приложении «Яндекс.Карты» высоту, однако это не особенно помогает. Число жертв «моста глупости» уже перевалило за 170.