16 апреля 2023, 11:59
Автобус и две легковушки попали в аварию в Новой Москве
Три человека пострадали в ДТП с автобусом и двумя легковушками в Новой Москве
Рейсовый автобус попали в ДТП с двумя легковыми автомобилями в Новой Москве, пострадали три человека. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
Авария произошла в Новомосковском административном округе, в районе дома № 60 по улице Адмирала Корнилова.
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По предварительной информации, автобус следовал по маршруту Теплый Стан — Саларьево. На момент ДТП в нем находились 15 человек, они не пострадали, покинув салон самостоятельно.
В автомобиле Ford Mondeo ехали трое. Женщина и мужчина попросили медицинской помощи. Также к медикам обратился один человек из автомобиля Renault Logan. После осмотра от госпитализации они отказались.
Прибывшие на место сотрудники ГИБДД перекрыли две полосы в направлении Саларьево, движение осуществляется по встречной полосе.
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Москва 2023
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