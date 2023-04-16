Эксклюзив 16 апреля 2023, 11:59 Автобус и две легковушки попали в аварию в Новой Москве Три человека пострадали в ДТП с автобусом и двумя легковушками в Новой Москве РИА «Новости»

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Рейсовый автобус попали в ДТП с двумя легковыми автомобилями в Новой Москве, пострадали три человека. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Авария произошла в Новомосковском административном округе, в районе дома № 60 по улице Адмирала Корнилова.

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По предварительной информации, автобус следовал по маршруту Теплый Стан — Саларьево. На момент ДТП в нем находились 15 человек, они не пострадали, покинув салон самостоятельно.

В автомобиле Ford Mondeo ехали трое. Женщина и мужчина попросили медицинской помощи. Также к медикам обратился один человек из автомобиля Renault Logan. После осмотра от госпитализации они отказались.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД перекрыли две полосы в направлении Саларьево, движение осуществляется по встречной полосе.