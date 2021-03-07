Автобус и два грузовика столкнулись в Башкирии. Есть погибшие

Пассажирский автобус и два большегруза столкнулись на трассе в Башкирии. Жертвами аварии стали два человека, еще двое пострадали. Об этом сообщил «Интерфакс».

Водитель одного из грузовиков скончался на месте, другие водители и 12-летний пассажир автобуса обратились за медицинской помощью, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону. Позднее, данным республиканского ГУ МЧС, стало известно, что водитель второго большегруза скончался.

Авария произошла около 23:40 (21:40 по московскому времени) на 1496 километре автодороги Самара — Уфа — Челябинск. В автобусе, который следовал по маршруту Таганай — Уфа в момент ДТП находилось 38 пассажиров, в том числе 11 несовершеннолетних.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и других экстренных служб. К месту аварии из Уфы выехали сотрудники Главного следственного управления МВД по республике. Участок автодороги перекрыт, организовывается объездной маршрут.

Накануне сразу 16 автомобилей столкнулись на федеральной трассе А-121 «Сортвала» в Ленинградской области. Аварии привели к образованию четырехкилометровой пробки.