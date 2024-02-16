Происшествия 16 февраля 2024, 17:46 Автобус и автомобиль ДПС столкнулись в центре Москвы Автобус и автомобиль ДПС столкнулись лоб в лоб на улице Сретенка в Москве

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В центре Москвы на улице Сретенка столкнулись автобус и автомобиль ДПС. Об аварии сообщил источник «360».

Лобовое столкновение произошло недалеко от станции метро «Сухаревская». Информации о пострадавших не поступало.

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«Народа мало было, тряхануло, никто ничего не понял от неожиданности», — поделился с «360» один из пассажиров автобуса.

Подробности ДТП уточняются. Виновника аварии установят специалисты.

Ранее на северо-востоке Москвы иномарка сбила несовершеннолетнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе. Ребенка госпитализировали.