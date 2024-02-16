16 февраля 2024, 17:46
Автобус и автомобиль ДПС столкнулись в центре Москвы
Автобус и автомобиль ДПС столкнулись лоб в лоб на улице Сретенка в Москве
В центре Москвы на улице Сретенка столкнулись автобус и автомобиль ДПС. Об аварии сообщил источник «360».
Лобовое столкновение произошло недалеко от станции метро «Сухаревская». Информации о пострадавших не поступало.
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«Народа мало было, тряхануло, никто ничего не понял от неожиданности», — поделился с «360» один из пассажиров автобуса.
Подробности ДТП уточняются. Виновника аварии установят специалисты.
Ранее на северо-востоке Москвы иномарка сбила несовершеннолетнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе. Ребенка госпитализировали.
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