Происшествия 28 августа 2023, 10:25 Туристический автобус сгорел в Петербурге МЧС: автобус для перевозки туристов загорелся в Петербурге РИА «Новости»

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Утром 28 августа в Петербурге начался пожар в туристическом автобусе. Об этом сообщило ГУ МЧС России по городу в своем Telegram-канале.

Все случилось в Петроградском районе, у дома № 6 на Аптекарской набережной. По данным ресурса 78.ru, пожар начался в 07:20. Водитель пытался сам справиться с возгоранием, но у него не получилось. Тогда он вызвал экстренные службы.

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«В туристическом автобусе выгорел салон», — заявили в пресс-службе МЧС.

На кадрах можно увидеть темный густой дым, уходящий в небо, и языки пламени. Пожарные оперативно прибыли на место ЧП, и уже в 07:47 огонь удалось потушить. В момент произошедшего в транспорте не было пассажиров, никто не пострадал.

Представители ведомства уточнили, что в работах участвовали 10 спасателей и две единицы техники. Правоохранительные органы выясняют все причины и обстоятельства случившегося.