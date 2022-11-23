Происшествия 23 ноября 2022, 22:53 Автобус сгорел в районе Внуково в Москве В районе Внуково в Москве загорелся автобус без пассажиров

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В районе аэропорта Внуково на Киевском шоссе в Москве загорелся автобус. Об этом сообщил Telegram-канал «Что там в Москве?».

Очевидцы сняли происшествие на видео. На кадрах видно, как заднюю часть автобуса охватило пламя. Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что он следовал по маршруту № 219 без пассажиров. Пожар уже потушили.

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«Водитель не пострадал», — отметил собеседник агентства.

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Движение на Киевском шоссе запустили по одной полосе.

Еще одно возгорание произошло в среду, 23 ноября, в хостеле «ХотелХот», расположенном в трехэтажном доме в Солнечногорске. Из здания эвакуировали порядка 200 постояльцев. Информации о пострадавших не поступало.

Пожар начался в 09:22 по московскому времени. Возгорание произошло на чердаке и перекинулось на крышу. Огонь удалось локализовать в 14:55.