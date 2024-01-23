Происшествия 23 января 2024, 17:06 Автоблогера проверят после опасных заездов по Москве ГИБДД начала проверку в отношении автоблогера Гаджиева за гонки по Москве РИА «Новости»

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Автоблогера Гаджи Гаджиева проверят правоохранители после публикации видеороликов, на которых он разъезжал с друзьями на автомобиле по Москве со скоростью около 200 километров в час. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

«По факту грубого нарушения требований ПДД, в том числе подвергающих опасности жизнь и здоровье остальных участников дорожного движения, сотрудниками московской Госавтоинспекцией проводится проверка», — уточнили в ведомстве.

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По итогам проверки правоохранители решат, какое наказание заслуживает Гаджиев.

По информации Telegram-канала Mash, блогера уже лишали водительских прав, а сам он регулярно хвастается полученными штрафами. Пока ни его, ни его друзей не задержали.

Пресс-служба столичного СК сообщила о возбуждении уголовного дела по статье о совершении действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств.

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