Происшествия 23 января 2024, 18:28 Автоблогера Гаджиева задержали за игры в «шашечки» на московских дорогах Представитель МВД Волк: автоблогера Гаджиева задержали за гонки в центре Москвы РИА «Новости»

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Сотрудники столичной Госавтоинспекции задержали автоблогера Гаджи Гаджиева за опасные заезды по Москве. Правоохранители проверили видео, на котором мужчина вместе с друзьями, находясь в автомобиле Mercedes, устроил игры в «шашечки» на дороге, сообщила официальный представитель МВД России в своем Telegram-канале.

По ее словам, второй участник гонок сам пришел в отдел полиции. Правоохранители составят на лихачей протоколы за нарушения ПДД и отвезут к следователям для дальнейших разбирательств. Волк добавила, что расследование продолжается.

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В пресс-службе столичного СК сообщили, что против Гаджиева возбудили уголовное дело о совершении действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств.

Автоблогера до этого лишали водительского удостоверения. Он неоднократно с гордостью демонстрировал в сети полученные штрафы.