Автоблогер Литвин оказался на месте ДТП с Lamborghini, Porsche и Infiniti в Москве

Сразу три люксовых спорткара — Lamborghini, Porsche Panamera и Infiniti — попали в ДТП на Пресненской набережной, рядом с комплексом «Москва-Сити». Видео с последствиями аварии опубликовал у себя в сториз в Instаgrаm известный автоблогер Михаил Литвин.

По его словам, Lamborghini на большой скорости вылетел с дороги и буквально пропахал газон. Наблюдавшие за этим водители Porsche Panamera и Infiniti засмотрелись на красный спорткар, оказавшийся на траве, и врезались друг в друга.

Lamborghini получил довольно сильные повреждения. С места ДТП его увезли на эвакуаторе. Porsche и Infiniti пострадали не так сильно.

Кто находился за рулем спорткаров, пока не известно. Информации о пострадавших в результате случившегося в настоящее время нет. Все подробности уточняются.

Кадры с места происшествия также появились в Telegram-канале «ДТП и ЧП Москва и МО».