Эксклюзив 19 июля 2023, 08:17 Автобетоносмеситель перевернулся на МКАД у развязки с Липецкой улицей Грузовик с бетоном утром 19 июля перевернулся на внешней стороне 29-го км МКАД Соцсети

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Авария произошла на внешней стороне 29-го километра МКАД. Водитель грузовика с бетоном не справился с управлением, машина перевернулась. Источник «360» сообщил, что к месту ДТП выслали пожарный кран.

ДТП случилось 19 июля в 06:49 на внешней стороне 29-го километра МКАД. Перед развязкой с Липецкой улицей автобетоносмеситель развернулся и упал на бок посреди дороги, задев одну из легковых машин. Водитель вылез из салона после того, как он остановился.

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Фото с места аварии показали пользователи соцсетей. Информация о пострадавших не поступала, сообщил источник. В 07:20 к месту аварии выехал пожарный кран.

Дептранс Москвы предупредил, что движение в районе ДТП затруднилось — судя по кадрам, перевернувшийся большегруз перекрыл по меньшей мере две полосы движения. Ведомство показало видео с места аварии.

На Шоссейном проезде на юго-востоке Москвы 18 июля столкнулись два легковых автомобиля — Hyundai и Suzuki. Один из водителей оказался зажатым в салоне, во второй машине никто не пострадал. Спасатели достали его и передали скорой помощи.