Авто задавило девушку насмерть в Ивановской области

В Ивановской области погибла 21-летняя девушка. Пьяный водитель врезался в дерево, под которым она сидела. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное МВД.

Авария произошла в минувший вторник в деревне Ступкино. Девушка вместе со знакомыми отмечала выпускной и в какой-то момент отлучилась, чтобы поймать сотовую связь. Она присела под деревом у дороги, однако в него на полной скорости вписалось авто. За рулем оказался пьяный молодой человек. Девушка погибла. По мнению пользователей соцсетей, водитель из ревности мог убить ее.