18 января 2023, 23:14
Авто вылетело в Фонтанку в Петербурге
Сорвавшийся в Фонтанку автомобиль в Петербурге достали краном
В Санкт-Петербурге в ночь с 16 на 17 января произошла авария с участием легкового автомобиля. Об этом сообщила NevaToday со ссылкой на местные СМИ.
На углу Бородинской улицы и набережной реки Фонтанка машина пробила ограждение и вылетела на речной лед.
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Водитель попал в больницу с переохлаждением. Автомобиль удалось достать из воды с помощью крана.
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ДТП
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