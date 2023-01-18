Происшествия 18 января 2023, 23:14 Авто вылетело в Фонтанку в Петербурге Сорвавшийся в Фонтанку автомобиль в Петербурге достали краном

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В Санкт-Петербурге в ночь с 16 на 17 января произошла авария с участием легкового автомобиля. Об этом сообщила NevaToday со ссылкой на местные СМИ.

На углу Бородинской улицы и набережной реки Фонтанка машина пробила ограждение и вылетела на речной лед.

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Водитель попал в больницу с переохлаждением. Автомобиль удалось достать из воды с помощью крана.

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