    08 мая 2020, 19:08

    Авто с двумя погибшими нашли в реке в Башкирии

    Артур Блянихов

    В Башкирии нашли отечественную легковушку, в салоне которой оказалось два тела. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa.

    По данным издания, LADA Priora обнаружили в реке Усень около деревни Райманово. Внутри было два мужских трупа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

    Накануне в Санкт-Петербурге погиб байкер. В Московском районе на большой скорости он врезался в иномарку, которая выполняла разворот. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Он скончался на месте.