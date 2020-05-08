08 мая 2020, 19:08
Авто с двумя погибшими нашли в реке в Башкирии
В Башкирии нашли отечественную легковушку, в салоне которой оказалось два тела. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa.
По данным издания, LADA Priora обнаружили в реке Усень около деревни Райманово. Внутри было два мужских трупа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Накануне в Санкт-Петербурге погиб байкер. В Московском районе на большой скорости он врезался в иномарку, которая выполняла разворот. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Он скончался на месте.