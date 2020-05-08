Авто с двумя погибшими нашли в реке в Башкирии

По данным издания, LADA Priora обнаружили в реке Усень около деревни Райманово. Внутри было два мужских трупа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Накануне в Санкт-Петербурге погиб байкер. В Московском районе на большой скорости он врезался в иномарку, которая выполняла разворот. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Он скончался на месте.