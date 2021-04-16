Авто провалилось под лед на уральском озере

В Миассе (Челябинская область) на озере Тургояк под лед провалился отечественный внедорожник «Нива». Об этом сообщило ИА Ura.ru.

Заместитель министра экологии региона Виталий Безруков рассказал о произошедшем. Он заметил, что было нарушено сразу два запрета. Во-первых, из-за погоды нельзя выезжать на лед, а во-вторых, этого нельзя делать на озере Тургояк, которое признано памятником природы.

«Здесь запрещено летом использовать катера с бензиновыми двигателями, а зимой нельзя выезжать на машине и кататься на снегоходах», — обратил внимание чиновник.

По данным информагентства, на момент ЧП в машине находились отец и сын. Они успели выскочить из авто, которое ушло под лед.