Авто попало под электропоезд на переезде в Новой Москве

Электричка сбила автомобиль на переезде в районе станции Бекасово-Сортировочное в Новой Москве. Об этом «360» сообщил источник. В машине оказалась зажата девушка.

Пострадавшая была без сознания. Спасатели деблокировали ее из машины и передали скорой помощи. Как уточнили в столичном главке МЧС, все произошло в 08:09. Легковой автомобиль попал под электропоезд в районе железнодорожной станции Бекасово-Сортировочное в Троицком округе Москвы. Другие подробности не приводятся.