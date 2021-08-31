Авто перевернулось из-за свежего асфальта в Омской области

В Омской области случилось ДТП с участием иномарки Daewoo Nexia. Об этом сообщил сайт gorod55.ru.

Авария произошла в минувшую субботу на автотрассе Тюкалинск — Большие Уки. Автоледи не удалось справиться с управлением, и машина перевернулась, вылетев в кювет. Пострадали женщина и двое ее пассажиров. Их доставили в больницу.

Судя по фотоснимкам, сделанным на месте аварии, на автотрассе только завершили укладывать асфальт. Кроме того, дорога была мокрой, так как незадолго до ДТП шел дождь.